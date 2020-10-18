Двоюродный брат чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Умар, выступающий без поражений в ММА, (12-0) госпитализирован в Дубае.

В команде бойца сообщили, что у Нурмагомедова сильный грипп, температура и рвота. Тот был доставлен в больницу.

Через 6 дней Умар должен провести свой первый бой в UFC. Соперником 24-летнего бойца будет боец из Казахстана Сергей Морозов.

Главным событием турнира этого турнира (UFC 254) на «Бойцовском острове» в Абу-Даби, станет поединок Хабиба Нурмагомедова с временным чемпионом UFC в легком весе Джастином Гейджи.