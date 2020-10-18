Петербургский «Зенит-2» завершил очередной матч ПФЛ против «Знамени Труда». Встреча проходила на стадионе Академии «Зенита» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

В составе «Зенита-2» играли несколько футболистов, привлекавшие в основную команду. В центре обороны вышел Данила Прохин. В середине поля сыграли Леон Мусаев и Даниил Шамкин. «Зенит-2» не сумел распечатать ворота самой древней профессиональной команды России в первом тайме.

Во втором тайме игроки «Зенита» увеличили темп, стали создавать больше голевых моментов. В конце концов, игровое преимущество воплотилось в забитый мяч Александра Еловских. «Зенит-2» мог увеличить счет, но не использовал несколько хороших моментов.