Экс-первая ракетка планеты Энди Маррей признался, что боялся россиянина Марата Сафина во времена их совместного выступления.

По словам Маррея, Сафин — единственный такой игрок в туре. С ним они играли однажды на турнире в Цинциннати в 2005 году.

«Иногда я пытался с ним заговорить, он отвечал приветливо, все было классно. Но иногда возникали сложности. Может быть, я ему не нравился», — приводит слова Маррея The Guardian.

Свой единственный официальный матч против Сафина Маррей проиграл в трех сетах (4:6, 6:1, 1:6). Затем они сыграли еще пару выставочных встреч в 2007–2008 годах, выиграв по разу.

Напомним, что Сафин завершил карьеру теннисиста еще в 2009 году.