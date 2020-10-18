В понедельник руководство Евролиги обсудит возможные поправки в регламент на фоне массовых заболеваний коронавирусом в командах. Есть вероятно, что регламент будет смягчён. В этой связи, командам, которые не готовы собрать состав из восьми человек, не будет присуждаться техническое поражение, как «Зениту» ранее.

В этом случае ближайший матч Евролиги для «Зенита» с «Миланом 22 октября может быть перенесен. Ранее «Зенит» уже получил два технических поражения со счетом 0:20, не выйдя на выездные матчи Евролиги с «Валенсией» и «Басконией».

До этого петербургский клуб шел без поражений в сезоне, выиграв все матчи в Единой Лиге ВТБ и дважды победив в Евролиге.