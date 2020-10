View this post on Instagram

Всем Салам Алейкум. Последние несколько дней Умар пролежал в отеле с высокой температурой, которая была вызвана стафилококковой инфекцией. Но несмотря на это он и вся наша команда были настроены, что он выступит 24 октября. Сегодня утром, перед нашим вылетом в Абу-Даби ему стало хуже и его госпитализировали в Дубае. — Выздоравливай Братишка, значит так было суждено @umar_nurmagomedov