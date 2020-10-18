Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов раскрыл причины госпитализации двоюродного брата Умара Нурмагомедова, который попал в одну из больниц в Дубае. Есть вероятность, что боец будет вынужден отложить свой дебютный бой в UFC, который должен состояться 24 октября.

По словам Хабиба, последние несколько дней Умар пролежал в отеле с высокой температурой, вызванной стафилококковой инфекцией. Хабиб, тем не менее, отметил, что несмотря на это, он и вся команда были настроены, что он выступит 24 октября.

«Сегодня утром перед нашим вылетом в Абу-Даби ему стало хуже и его госпитализировали в Дубае. Выздоравливай, братишка. Значит, так было суждено», — написал Хабиб.

Соперником Умара Нурмагомедова на турнире UFC 254 в «Бойцовском острове» должен был стать представитель Казахстана Сергей Морозов.