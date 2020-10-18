В матче 11-го тура российской премьер-лиги «Тамбов» одержал выездную победу над волгоградским «Ротором» со счетом 2:0.

В составе тамбовчан по мячу забили Александр Карапетян на 57-й минуте и Герман Онугха с передачи Себастьена Тилля на 83-й минуте встречи.

Отметим, на 28-й минуте матча нападающий волгоградцев Зурико Давиташвили не сумел реализовать пенальти.

После 11 туров команда Сергея Первушина идет на 12-м месте в турнирной таблице российской премьер-лиги, имея в активе 11 очков. Подопечные Александра Хацкевича занимают последнюю строчку с тремя баллами.

Следующий матч в рамках РПЛ «Тамбов» проведет 25 октября на выезде против екатеринбургского «Урала», «Ротор» одним днем ранее в гостях сыграет с московским «Локомотивом».

21 октября обе команды проведут матчи Кубка России: «Тамбов» встретится с брянским «Динамо», «Ротор» — с «Крыльями Советов».