Голкипер клуба ПФЛ «Олимп-Долгопрудный» Станислав Черчесов-младший получил серьезное повреждение в матче 12-го тура против московской «Родины».

26-летний сын главного тренера сборной России Станислава Черчесова получил удар коленом в голову, после чего потерял сознание. Известно, что вратаря госпитализировали.

К середине второго тайма «Родина» выигрывает со счетом 1:0, единственный гол забил Михаил Мальцев.

Отметим, сын нынешнего главного тренера сборной России как футболист прошел этап становления в Австрии и перешел в профессионалы в 2012 году. В России за последние годы он выступал за молодежные составы «Амкара» и «Динамо», главные команды которых в то же самое время тренировал его отец. В прошлом сезоне Черчесов-младший выступал в составе химкинского «Олимпа».