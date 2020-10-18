В матче 11-го тура российской премьер-лиги тульский «Арсенал» одержал домашнюю победу над екатеринбургским «Уралом» со счетом 1:0.

Единственный гол в матче на 36-й минуте забил полузащитник тульского клуба Александр Ломовицкий. Отличился россиянин с передачи Эванса Кангва.

После 11 туров команда Сергея Подпалого идет на 11-м месте в турнирной таблице российской премьер-лиги, имея в активе 12 очков. Подопечные Юрия Матвеева занимают 13-ю строчку с десятью баллами.

Следующий матч в рамках чемпионата России «Арсенал» проведет 26 октября на выезде против московского ЦСКА, «Урал» одним днем ранее дома сыграет против «Тамбова».

21 октября обе команды проведут матчи Кубка России: туляки в гостях встретятся с ивановским «Текстильщиком», «Урал»» также на выезде сыграет с московским «Велесом».