Стали известны победители парного турнира SPb Open

Австрийский теннисист Юрген Мельцер и француз Эдуар Роже-Васслен одержали победу в финале турнира St.Petersburg Open 2020 в парном разряде.

В финале петербургского турнира Мельцер и Роже-Васслен победили бразильца Марсело Демолинера и голландца Матве Мидделкопа. Встреча, продолжительность которой составила один час и 21 минуту, завершилась со счетом 6:2, 7:6 (7:4).

Отметим, сегодня состоится решающий матч в мужском одиночном разряде на турнире ATP в Санкт-Петербурге. В финале SPB Open сойдутся Андрей Рублев и Борна Чорич. Прямую трансляцию поединка можно посмотреть здесь.