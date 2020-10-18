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  • 16:59,  18 октября 2020
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Стали известны победители парного турнира SPb Open

Стали известны победители парного турнира SPb Open
Жеребьевка SPb Ladies Trophy. Фото: Nevasport/Николай Овсянников.

Австрийский теннисист Юрген Мельцер и француз Эдуар Роже-Васслен одержали победу в финале турнира St.Petersburg Open 2020 в парном разряде.

В финале петербургского турнира Мельцер и Роже-Васслен победили бразильца Марсело Демолинера и голландца Матве Мидделкопа. Встреча, продолжительность которой составила один час и 21 минуту, завершилась со счетом 6:2, 7:6 (7:4).

Отметим, сегодня состоится решающий матч в мужском одиночном разряде на турнире ATP в Санкт-Петербурге. В финале SPB Open сойдутся Андрей Рублев и Борна Чорич. Прямую трансляцию поединка можно посмотреть здесь.

Рублев впервые будет играть в финале домашнего турнира. В прошлом году он дошел до четвертьфинала, где был остановлен другим россиянином Даниилом Медведевым, который в финале обыграл Борну Чорича. Сейчас Медведев сложил чемпионские полномочия во втором круге, уступив американцу Опелке.

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