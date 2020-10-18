Матч «Ромы» против «Беневенто» пройдёт в четвёртом туре чемпионата Испании на стадионе «Олимпико». 18 октября команды встретятся друг с другом в 21:45 по мск.

«Рома»

Три последние матча для «Ромы» оказались достаточно провальными. Команда набрала всего четыре очка и прямо сейчас занимает десятое место в турнирной сетке. К тому же, коллектив имеет разницу забитых и пропущенных мячей 3 к 5.

До старта нового сезона «Рома» решила провести несколько тренировочных матчей для укрепления формы футболистов и сыграла три встречи. Первая встреча была против «Самбенедеттезе», игра была достаточно лёгкой и у противников не было никаких шансов, как итог, счёт 4:2.

Далее шла яркая и красивая победа над Фрозиноне с разгромным счётом 4:1 и ничейный матч против «Кальяри» со счётом 2:2. По справедливости, «Рома» должны были побеждать, но немного не сложилось в том матче у римской команды.

В чемпионате, «волки» начали ужасно и проиграли против «Вероны» со счётом 0:3. После чего состоялся матч против «Ювентуса» в родных трибунах и закончился он счётом 2:2.

«Беневенто»

Главный турнир страны для «Беневенто» проходит достаточно спорно. За три тура коллектив заработал всего 6 очков и в данный период времени находится на седьмой строчке в турнирной сетке, а разница голов составляет 6 к 7.

«Беневенто» также начали с товарищеских матчей перед стартом сезона для укрепления формы и обыграли «Реджину 1914» со счётом 2:1, а против «Лицио» не задалось ни у одних, ни у других. Как итог, 0:0.

Открывающий матч итальянского первенства прошёл удачно и под руководством Филиппо Индзаги итальянцы выиграли «Сампдорию» со счётом 3:2. Матч был достаточно сложным.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают, что «Рома» практически без шансов должны справляться со своими соперниками и дают коэффициент 1.37. Аналитики поддерживают эту идею и предлагают рассмотреть ставку «Рома победит и не пропустит» с коэффициентом 2.41.