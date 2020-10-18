В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги московский ЦСКА дома одержал победу над московским «Динамо» со счетом 2:1.

В составе армейцев по шайбе забросили Сергей Андронов с передачи Павла Карнаухова на 16-й минуте и Богдан Киселевич в большинстве с передачи Константина Окулова на 56-й минуте.

В составе бело-голубых на 37-й минуте отличился форвард Вадим Шипачев с передачи Михаила Григорьева.

После 18 матчей команда Игоря Никитина лидирует в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, имея в активе 29 очков. Команда Владимира Крикунова занимает шестую позицию с 18 баллами.

Следующий матч ЦСКА проведет 21 октября дома против нижегородского «Торпедо», «Динамо» в этот же день примет динамовцев из Минска.