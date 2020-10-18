25-летний финский игрок Лассе MATUMBAMAN Урпалайнен из состава Team Secret по Dota 2 поделился своими мыслями об уходе из предыдущей команды Team Liquid. Урпалайнен считает, что в «Жидких» киберспортсмен столкнулся с проблемами с мотивацией и в Team Secret игрок выступает на свой максимум.

Наверное, я потерял мотивацию — казалось, что я застрял в Team Liquid. В Team Secret я начал новую главу, хотя моя карьера могла закончиться после The International 2019. Мне дали второй шанс, за что я очень благодарен. Теперь я использую его на максимум.

MATUMBAMAN являлся игроком Team Liquid на протяжении четырёх лет и за это время коллектив выиграл The International 2017 и множество других LAN-турниров. В Team Secret финский игрок начал играть с 4 ноября 2019 года и сыграл за это время 100 матчей.

Коллектив Лассе MATUMBAMAN Урпалайнена Team Secret вышел в плей-офф стадию турнира ESL One Germany 2020 со счётом 3:0. Событие проходит с 5 октября по 1 ноября для европейских и СНГ-коллективов в онлайн формате. На турнире принимают участие 10 коллективов из Европы и 6 из СНГ, среди которых Natus Vincere, HellRaisers и Cyber Legacy. Призовой фонд составляет $400 тыс. Следить за ходом турнира можете в нашем репортаже.