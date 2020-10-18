Бывший центральный защитник немецких «Шальке», «Байера» и «Гамбурга» Кириакос Пападопулос может стать футболистом итальянского «Милана».
Об этом сообщает Hamburger Morgenpost. По информации источника, итальянский клуб ведет переговоры с 28-летним игроком, который с июля является свободным агентом после расторжения контракта с «Гамбургом».
Отметим, с сентября 2019 года греческий футболист принял участие только в одном матче — за дубль «Гамбурга» в феврале 2020-го против резервной команды «Ганновера» в четвертом немецком дивизионе.
В составе национальной сборной Греции Пападопулос провел 29 матчей и забил четыре мяча.
Ранее сообщалось, что у бывшего защитника «Милана» Даниэле Бонеры, который на данный момент входит в тренерский штаб Стефано Пиоли, диагностирован коронавирус.
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