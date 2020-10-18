В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги московский «Спартак» на выезде одержал победу над минским «Динамо» со счетом 3:0.

В составе красно-белых дубль оформил Лукаш Радил, который отличился на 26-й минуте в большинстве с передач Йори Лехтеря и Эмиля Джуса, и на последней минуте встречи в пустые ворота с передач Дмитрия Вишневского и Сергея Широкова. Еще один гол на счету Лехтеря, который отличился с передач Радила и Евгения Кулика на 34-й минуте.

После 18 матчей команда Олега Знарка идет на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, имея в активе 15 очков. Подопечные Крэйга Вудкрофта занимают четвертую позицию с 21 баллом.

Следующий матч «Спартак» проведет 20 октября на выезде против ярославского «Локомотива», минчане днем позже в гостях сыграют с динамовцами из Москвы.