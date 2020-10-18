Игрок команды Natus Vincere Илья Perfecto Залуцкий подхватил коронавирусную инфекцию и тест это подвердил. В своём твиттере игрок высказал, что долгое время чувствовал себя плохо, а в последние дни его состояние ухудшилось.

Организаторы IEM New York 2020 перенесли матч между Natus Vincere и forZe в одностороннем порядке, однако некоторым игрокам из противоположной команды это не понравилось.

Так, Андрей Jerry Махряков в своём твиттере выразил недовольство о принятом решении ESL и посчитал, что компания работает по принципу двойных стандартов. По мнению Махрякова, если бы любая команда, кроме «Рождённых Побеждать» столкнулась с данной проблемой, то их бы заставили играть с тренером.

Если бы мы оказались в такой ситуации, нас бы заставили играть с тренером или дали техлуз. Я в этом почти уверен. Ничего такого, просто факты. И я не ною, просто мы потеряли день, который можно было провести с пользой или потратить на что-то другое. Virtus.pro получила техническое поражение на первой карте из-за загруженного расписания. 10 минут опоздания — техлуз на первой карте. Если же у NAVI проблемы — всё нормально. Правила должны быть едины для всех.

Мысли тиммейта поддержал Богдан xsepower Черников и добавил, что ESL поступили непрофессионально и даже не предупредили противоположный коллектив.

Переносить игру из-за ковида, при всём уважение к нави и к Илюхе, но за 35 минут и не спрашивая другую команду, ШОК. p.s была бы любая другая команда, было бы либо тп, либо игра с тренером.

Матч был перенесён на неопределённое время, однако Илья Perfecto Залуцкий надеется на скорейшее выздоровление и возвращение в киберспортивный ритм турниров.

IEM New York Online 2020 для СНГ региона проходит в онлайн формате с 13 по 25 октября. На турнире встречаются 12 коллективов в двух группах и разыгрывают между собой очки RMR и $50 тыс. Следить за ходом события можете в нашем репортаже.