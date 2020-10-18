Защитник английского «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк будет прооперирован из-за травмы передней крестообразной связки колена.

Об этом сообщает пресс-служба мерсисайдцев. В данный момент в клубе не дают прогнозов по срокам восстановления защитника, но с учетом тяжести травмы существует вероятность, что он пропустит остаток сезона.

Отметим, голландский футболист получил повреждение во время мерсисайдского дерби с «Эвертоном», завершившегося вничью — 2:2. Защитника заменили после столкновения с голкипером Джорданом Пикфордом.

После пяти матчей команда Юргена Клоппа идет на третьем месте в турнирной таблице английской премьер-лиги, имея в активе десять очков. Следующий матч «Ливерпуль» проведет 24 октября, когда в групповом этапе Лиги чемпионов сыграет с «Аяксом».