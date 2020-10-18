В рамках турнира SPb Open состоялся выставочный матч с участием футболиста «Зенита» Деяна Ловрена и тренера петербуржцев Анатолия Тимощука.

Участники встречи разделились на две команды. В первую, которая называлась «Петербургские медведи», вошли гендиректор «Зенита» Александр Медведев и теннисист Даниил Медведев. Капитаном этой команды стал Анатолий Тимощук.

Во вторую, «Петербургские львицы», вошли Динара Сафина и Ива Майоли, а Деян Ловрен был в роли капитана. Победу в игре, которая длилась один сет, одержали Сафина, Майоли и Ловрен. Счет — 6:2.

Ранее сообщалось, что одним из участников выставочного матча должен стать Артем Дзюба, который уже играл в теннис на прошлогоднем SPb Open.

Отметим, в финальном матче турнира АТР 500 в Петербурге российский теннисист Андрей Рублев одержал победу в двух сетах над представителем Хорватии Борной Чоричем.