Ведущий и комментатор Виталий v1ltat Волочай резко выразился о недовольствах в конфликте между матчем Natus Vincere vs forZe. Волочай считает, что такая веская причина, как COVID-19 не должна вызывать спорных вопросов по отношению игроков «Рождённых Побеждать» к игре.

Простите меня за мой французский, но человек заболел COVID-19, и не бессимптомно… И я думаю нет вопросов к профессиональному отношению игроков Нави к игре. Какие к черту претензии??

Представители организации forZe вступили в дебаты с Виталием и обосновали свою позицию тем, что турнирный организатор ESL повёл себя непрофессионально и не спросил у игроков о переносе матча.

Тут дело только в отношении ESL к своим же правилам и другим командам. Наплевали на все, решили не спрашивать другой коллектив и только сообщили нам о переносе уже по факту за полчаса до старта.

Ранее на nevasport была опубликована статья о двойных стандартах, короновирусе и матче Natus Vincere против forZe.