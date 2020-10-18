Полузащитник петербургского «Зенита» Илья Воробьев стал футболистом «Оренбурга».

Об этом сообщает пресс-служба оренбургского клуба. Отмечается, игрок перешел в стан одного из лидеров ФНЛ на правах аренды.

21-летний футболист является воспитанником «Зенита» и дебютировал за основную команду в сентябре прошлого года.

Ранее Воробьев выступал на правах аренды за «Химки», который 17 октября сообщили об уходе нападающего «Зенита-2». Как сообщает официальный Twitter «Химок», арендное соглашение 21-летнего Воробьева с клубом расторгнуто по взаимному согласию.