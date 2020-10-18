Полузащитник петербургского «Зенита» Илья Воробьев стал футболистом «Оренбурга».
Об этом сообщает пресс-служба оренбургского клуба. Отмечается, игрок перешел в стан одного из лидеров ФНЛ на правах аренды.
21-летний футболист является воспитанником «Зенита» и дебютировал за основную команду в сентябре прошлого года.
Ранее Воробьев выступал на правах аренды за «Химки», который 17 октября сообщили об уходе нападающего «Зенита-2». Как сообщает официальный Twitter «Химок», арендное соглашение 21-летнего Воробьева с клубом расторгнуто по взаимному согласию.
Отметим, воспитанник академии «Зенита» Воробьев принял участие в трех матчах чемпионата России в составе «Химок», проведя на поле 24 минуты.
«Оренбург» в данный момент идет на втором месте в турнирной таблице ФНЛ с 36 очками после 16 матчей.
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