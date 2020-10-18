Американский боец UFC в полулегком весе Брайан Ортега вызвал на бой чемпиона дивизиона Алекса Волкановски.

«Готов ли я к титульному выстрелу? В этой игре вы рискуете. Вы не растете в зоне комфорта. Волкановски, ты чемпион. Мысль о том, чтобы сразиться с тобой, возбуждает», – сказал Ортега, слова которого приводит MMA Fighting.

Напомним, на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) состоялся турнир UFC Fight Island 6. В его главном бою американец Брайан Ортега победил южнокорейца Чон Чхан Сон, который известен своим прозвищем «Корейский зомби». Поединок вместил в себя все пять раундов, по итогам которых победу единогласным решением судей праздновал Ортега (50-45, 50-45, 50-45).

Для Ортеги этот оказался пятнадцатым при одном поражении. «Корейский зомби» уступил в шестом бою из 22.