Опубликовано расписание третьего этапа Кубка России по фигурному катанию, который пройдет с 23 по 27 октября в Сочи.

23 октября в танцах на льду фигуристы покажут ритм-танец. Юниоры выйдут на льду в 17:00, взрослые пары — в 19:25. Мужская короткая программа начнется в 20:30.

24 октября в танцах на льду состоится произвольный танец у юниоров, который начнется в 13:00.

В 15:50 начнется женская короткая программа. У взрослых танцевальных пар также пройдет произвольный танец, прокат начнется в 17:35.

Затем в 18:55 состоится мужская произвольная программа.

25 октября начнется с выступлений юношей, которые покажут короткую программу в 13:00. Взрослые пары выступят с короткими программами в 15:45, а юниорские — в 19:30. Женская произвольная программа начнется в 17:15..

26 октября в 13:15 пройдет произвольная программа у юношей, взрослые пары покажут ПП в 16:15, а юниоры — в 17:30.

Девушки откатают короткие программы, начиная с 18:30.

27 октября в 12:00 пройдет произвольная программа у девушек.