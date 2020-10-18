Мэр Львова Андрей Садовой отреагировал на поражение украинского боксера Василия Ломаченко от американца Теофимо Лопеса.

«При всем уважении к спортивному прошлому Василия Ломаченко, но когда ты отворачиваешься от своей страны, она отворачивается от тебя. И даже абсолютно чужой парень по фамилии Лопес становится ей ближе», — написал Садовой на своей странице в Facebook.

Ранее в Лас-Вегасе прошел поединок между чемпионом мира по версиям WBC, WBA Super и WBO в лёгком весе украинцем Василием Ломаченко с обладателем пояса по версии IBF Теофимо Лопесом. Бой завершился неожиданно: Лопес победил судейским решением — 115:114.

В этом поединке был разыгран титул абсолютного чемпиона мира в легком весе. Впервые с лета 2018 в профессиональном боксе теперь есть абсолютный чемпион мира. В прошлый раз это случилось, когда в первом тяжелом весе Александр Усик победил Мурата Гассиева.