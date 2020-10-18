Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков принял участие в благотворительной акции в Сергиевом Посаде.

По словам Легкова, это лучший момент для проверки каждого на доброту и отзывчивость, и сегодня особо много тех, кто нуждается в помощи, но все больше и тех, кто помогает.

Спортсмен добавил, в Московской области открыт штаб адресной помощи волонтеров Подмосковья, которые помогают тем, кто сидит дома на карантине, с ковидом или по другой причине.

«Сегодня вместе с волонтерами Сергиева Посада купил и разнес продукты людям, которые нуждаются в нашей помощи», – написал Легков в своем Instagram.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в России за последние сутки было зафиксировано еще 15 099 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.