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  • 00:18,  19 октября 2020
Футбол
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Кавани провел первую тренировку в «Манчестер Юнайтед»

Кавани провел первую тренировку в &#171;Манчестер Юнайтед&#187;
Эдинсон Кавани. Фото: официальный сайт FIFA

Новичок английского «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани провел первую тренировку с манкунианцами.

Уругвайский форвард подписал контракт сроком на один год с возможностью продления еще на один сезон.

По словам уругвайца, он общался с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннаром Сульшером, и это усилило его желание надеть футболку клуба.

Ближайший матч «Манчестер Юнайтед» состоится 20 октября: манкунианцы сыграют с «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

Напомним, Кавани защищал цвета «ПСЖ» в период с 2013 по 2020 год. В минувшем сезоне он отыграл 14 матчей чемпионата Франции, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Бруну Фернандеш может стать футболистом одного из топ-клубов испанской Ла Лиги.

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