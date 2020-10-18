Кавани провел первую тренировку в «Манчестер Юнайтед»

Новичок английского «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани провел первую тренировку с манкунианцами.
Уругвайский форвард подписал контракт сроком на один год с возможностью продления еще на один сезон.
По словам уругвайца, он общался с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннаром Сульшером, и это усилило его желание надеть футболку клуба.
Ближайший матч «Манчестер Юнайтед» состоится 20 октября: манкунианцы сыграют с «ПСЖ» в Лиге чемпионов.
Напомним, Кавани защищал цвета «ПСЖ» в период с 2013 по 2020 год. В минувшем сезоне он отыграл 14 матчей чемпионата Франции, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.
Ранее сообщалось, что полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Бруну Фернандеш может стать футболистом одного из топ-клубов испанской Ла Лиги.
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