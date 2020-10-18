В матче пятого тура чемпионата Греции АЕК на своем поле сыграл вничью с ПАОК со счетом 1:1.

В составе афинского клуба на 23-й минуте отличился нападающий Карим Ансарифард, у ПАОКа забил Томас Мург на 89-й минуте встречи.

Команда Массимо Карреры набрала семь очков и упустила возможность обойти в таблице ПАОК, от которого по-прежнему отстает на два очка, однако афинская команда провела на одну игру меньше.

Напомним, Массимо Каррера работал в московском «Спартаке» с 2016 по 2018 года, под руководством итальянского специалиста «Спартак» стал чемпионом России по футболу в сезоне-2016/17.

Летом 2020-го сообщалось, что Массимо Каррера готов вернуться в московский «Спартак» на должность главного тренера команды. По данным СМИ, Каррера был готов пойти на расторжение контракта с греческим АЕКом.