Российский игрок команды forZe по CS:GO Алмаз almazer Ассадулин высказался о некорректности использования правил ESL в матче между его командой и Natus Vincere в рамках онлайн-турнира IEM New York 2020. Ассадулин отметил, что в ситуации, когда Virtus.pro опоздали на 15 минут из-за сложности расписания, им сразу выдали техническое поражение, а в текущем случае перенесли матч.

ахаха это смешно!!! игру перенесли за 32 минуты 40 секунд без согласия и хз что сделаешь админы доджат, зато Vp дали тп на первой карте за то что они опоздали на 15 минут ((((( Мы понимаем что ковид штука серьезная но зачем мы сидели 4 часа и готовились к игре???

Ранее об этом высказался ведущий и комментатор Виталий v1lat Волочай. Он считает, что такая веская причина, как COVID-19 не должна вызывать спорных вопросов по отношению игроков «Рождённых Побеждать» к игре.

Также на nevasport была опубликована статья о двойных стандартах, короновирусе и матче Natus Vincere против forZe.