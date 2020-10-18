Ортега одолел Корейского зомби, Валиева прыгнула тройной аксель, ЦСКА обыграл «Динамо». Эти и другие новости — в традиционном дайджесте от Nevasport.

Ломаченко проиграл Лопесу титул абсолютного чемпиона мира

В Лас-Вегасе прошел поединок между чемпионом мира по версиям WBC, WBA Super и WBO в лёгком весе украинцем Василием Ломаченко с обладателем пояса по версии IBF Теофимо Лопесом. Бой завершился неожиданно: Лопес победил судейским решением — 115:114.

Ортега победил «Корейского зомби» в UFC Fight Island 6

На «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) состоялся турнир UFC Fight Island 6. В его главном бою американец Брайан Ортега разобрал южнокорейца Чон Чхан Сон, который известен своим прозвищем «Корейский зомби». Поединок вместил в себя все пять раундов, по итогам которых победу единогласным решением судей праздновал Ортега (50-45, 50-45, 50-45).

Рублев выиграл финал SPb Open и сравнялся с Джоковичем по победам в 2020-м

В финальном матче турнира АТР 500 в Петербурге российский теннисист Андрей Рублев одержал победу в двух сетах над представителем Хорватии Борной Чоричем.

ЦСКА обыграл «Динамо», Грулев разбил нос Карпову

В матче 11-го тура российской премьер-лиги московский ЦСКА одержал домашнюю победу над «Динамо» со счетом 3:1.

Валиева впервые прыгнула тройной аксель на тренировке

Российская фигуристка Камила Валиева прыгнула тройной аксель на тренировке.