У Карпова диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение мозга

У защитника московского ЦСКА Вадима Карпова диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и закрытый перелом костей носа.

Об этом сообщает пресс-служба армейцев. Футболист прошел обследование в больнице после того, как получил травму в первом тайме матча 11-го тура РПЛ с «Динамо». Сроки восстановления игрока клубом не приводятся.

На 15-й минуте матча произошло столкновение Вячеслава Грулева и Вадима Карпова, по итогам которого у армейца оказался разбит нос. Карпову пришлось покинуть поле, а Грулеву после просмотра ВАР показали желтую карточку.

Напомним, ЦСКА одержал домашнюю победу над «Динамо» со счетом 3:1.