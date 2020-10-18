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  • 00:19,  19 октября 2020
Футбол
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У Карпова диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение мозга

У Карпова диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение мозга
Вадим Карпов. Фото: Instagram.

У защитника московского ЦСКА Вадима Карпова диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и закрытый перелом костей носа.

Об этом сообщает пресс-служба армейцев. Футболист прошел обследование в больнице после того, как получил травму в первом тайме матча 11-го тура РПЛ с «Динамо». Сроки восстановления игрока клубом не приводятся.

На 15-й минуте матча произошло столкновение Вячеслава Грулева и Вадима Карпова, по итогам которого у армейца оказался разбит нос. Карпову пришлось покинуть поле, а Грулеву после просмотра ВАР показали желтую карточку.

Напомним, ЦСКА одержал домашнюю победу над «Динамо» со счетом 3:1.

Следующий матч в рамках чемпионата России ЦСКА проведет 26 октября на выезде против тульского «Арсенала», «Динамо» 24-го числа сыграет дома с «Сочи».

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