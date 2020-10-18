Игрок состава Virtus.pro по CS:GO Алексей Qikert Голубев высказался о новом игроке в коллективе Марэка YEKINDAR Галинскиса. Голубев считает, что латвийский игрок отлично вписался в коллектив и этот трансфер можно сравнить с Magisk, когда он перешёл в Astralis.

YEKINDAR серьезно усилил команду. Я бы сравнил этот трансфер с переходом Magisk в Astralis, после которого состав начал чаще побеждать. YEKINDAR тоже умеет создавать больше пространства для команды, так что нам это только на руку. Теперь у нас есть еще один игрок, готовый делать открывающие фраги. Помимо этого, в составе есть Buster, который тоже делает первые убийства на своих позициях. Можно сказать, что у нас четыре энтри-фрагера.

17 октября Virtus.pro обыграла Natus Vincere в групповом этапе IEM New York 2020 для СНГ-региона со счётом 2:0.

IEM New York Online 2020 для СНГ региона проходит в онлайн формате с 13 по 25 октября. На турнире встречаются 12 коллективов в двух группах и разыгрывают между собой очки RMR и $50 тыс. Следить за ходом события можете в нашем репортаже.