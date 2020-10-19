Мэддисон: Мы с Ксюхой больше не вместе, беру паузу от стримов
Стример Илья Maddyson Давыдов поделился своими мыслями о будущем. Он признался, что расстался со своей девушкой Ксенией Zanuda Севастьяновой и возьмёт небольшую паузу от личных трансляций. Этой информацией стример поделился в твиттере.
Shroud: CS погибает, но киберспортсмены всё равно получают по $40 тыс в месяц
Стример и бывший киберспортсмен в CS:GO Майк shroud Гржесик высказался на счёт будущего соревновательной сцены североамериканского региона в CS:GO.
YXo: Давайте просто разгоним команду FaZe Clan
YEKINDAR: Рад, что идём винстриком даже против тир-1 команды
B2ru покинула организацию Natus Vincere
Ведущая и журналист канала Natus Vincere Яна b2ru Химченко сообщила, что покидает организацию. Химченко поблагодарила зрителей и подвела пятилетнюю черту работы с «желто-чёрными».
Topson: Отцовство дало мне дополнительную мотивацию
MATUMBAMAN: Казалось, что я застрял в Team Liquid
Двойные стандарты от ESL. Коронавирус и конфликт в матче forZe и Natus Vincere
Игрок команды Natus Vincere Илья Perfecto Залуцкий подхватил коронавирусную инфекцию и тест это подвердил. В своём твиттере игрок высказал, что долгое время чувствовал себя плохо, а в последние дни его состояние ухудшилось.
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