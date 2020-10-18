Глава Parimatch CIS Дмитрий Сергеев в своём телеграм канале опубликовал пост, в котором предположил о том, что Cyber Legacy могла специально проиграть матч против Vikin.gg в рамках онлайн турнира ESL One Germany 2020 по Dota 2. Сергеев заявил, что компании необходимо было снять матч с лайв-линии из-за подозрительных активностей.

Дорогие коллеги, вынужден заявить о беспрецедентной активности (аномальный объем ставок) в ставках на точный счет и фору по картам в матче на ESL One Germany 2020 (призовой фонд 400к$) между Cyber Legacy и ViKingg. Мы вынуждены были снять матч с лайв-линии, вместе с нами это сделали и некоторые другие букмекерские конторы. В пре-матче коэффициенты опустились с 1,45 до 1,25, но ниже им наверное не суждено было упасть. В начале второй карты, в лайве, те букмекеры, кто еще принимал ставки, делали это с коэффициентом 1,03-1,05 на победу Викингов. Игра ожидаемо завершилась со счетом 0:2. Не понимаю, зачем команде, которая принадлежит структурам Росконгресса, принимать участие в таких играх.

В комментарии для cybersport.ru Генеральный директор Cyber Legacy Владислав Гречкин подробно объяснил ситуацию и заявил, что организация придерживается правил спортивной этики и такое поведение для коллектива недопустимо.

Cyber Legacy всегда придерживается спортивной этики и с большим уважением относится к аудитории. Участие в «подставных» матчах для нас недопустимо.

Команда Vikin.gg изначально являлась фаворитом встречи. Исходя из того, что наш ростер по Dota 2 находится в состоянии «перезагрузки», и по результатам нескольких последних игр можно было предсказать, что мы уступим. Ничего подозрительного мы не зафиксировали. Аудитория, следящая за нашими коллективами, стремительно растёт, что могло привести к всплеску активности. Заявление букмекера я расцениваю как «неспортивное» и голословное и только могу догадываться о реальных его мотивах

В итоге встреча между Cyber Legacy и Vikin.gg завершилась со счётом 2:0 в пользу «Викингов» и СНГ-коллектив покинул чемпионат.

Многие пользователи поддержали руководителя киберспортивной организации и в комментариях заявили, что игроки такого высокого уровня не могут себе позволить подставные матчи.