Российский теннисист Андрей Рублев поднялся на две позиции в обновленном рейтинге 52 недель АТР.

После победы на турнире АТР500 в Санкт-Петербурге Рублев сумел подняться с 10-го на 8-е место, сейчас у теннисиста 3429 баллов. В финале St. Petersburg Рублев обыграл в двух сетах хорвата Борну Чорича.

Даниил Медведев и Карен Хачанов остались при своих позициях, хотя выступили в Санкт-Петербурге не так удачно. Медведев сохранил за собой шестую строчку рейтинга (5 890 очков), на SPb Open он вылетел во втором круге, проиграв американцу Райлли Опелке.

Карен Хачанов по-прежнему идет 17-м, имея 2245 очков, на турнире в Петербурге он дошел до четвертьфинала где проиграл канадцу Милошу Раоничу.

Лидером рейтинга АТР по-прежнему остается серб Новак Джокович, набравший 11 740 очков, второй — Рафаэль Надаль, третий — Доминик Тим.