Петербургский СКА сегодня, 19 октября, на своей площадке принимает подольский «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Игра пройдёт в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге, начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

Бесплатная прямая трансляция матча будет доступна на официальном сайте СКА по ссылке здесь.

Отметим, в предыдущем матче подопечные Валерия Брагина потерпели выездное поражение от московского ЦСКА со счетом 1:3. «Витязь» на своем льду уступил со счетом 3:4 екатеринбургскому «Автомобилисту».

В сводной турнирной таблице СКА на данный момент занимает шестое место, «Витязь» пока идет на 15-й строчке, сыграв на три тура меньше. В таблице Западной конференции СКА идет на втором месте следом за ЦСКА, а «Витязь» пока не входит в зону плей-офф, заняв 9 место.