Американский боец ММА Джастин Гэтжи высказался о своем будущем сопернике, чемпионе UFC в легком весе Хабибе Нурмагомедове.

Слова бойца цитирует портал «Известия». Гэтжи отметил, что каждый раз, когда он общался с Хабибом, тот казался ему хорошим человеком.

«Но когда я увидел видео, где он заставил бездомного отжиматься, а потом дал ему деньги, то подумал, что это слишком», — сказал Гэтжи, отметив, что понимает, почему Хабиб так поступил, но он сам никогда бы так не сделал. По мнению бойца, не нужно заставлять кого-то работать на тебя, если ты пытаешься помочь.

«В остальном я считаю, что Хабиб — крутой чувак», — подчеркнул Гэтжи, добавив, что Нурмагомедов бывает дерзким и это хорошо для него.

Напомним, бой Хабиб — Гэтжи состоится на турнире UFC 254 24 октября..