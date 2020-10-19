Двукратный призер чемпионатов Европы по фигурному катанию Сергей Воронов рассказал о времени в своей карьере, когда он тренировался под руководством у Этери Тутберидзе.

В интервью IFS Magazine Воронов отметил, что именно благодаря команде Тутберидзе он выиграл медали финала Гран-при и чемпионатов Европы. «В группе Тутберидзе в меня поверили и заставили много работать», — сказал Воронов, подчеркнув, что столкнулся с критикой со стороны Почетного президента ФФККР Валентина Писеева.

«Валентин Писеев мне сказал: «Все, забудь. Тебе пора заканчивать». Мне тогда было 26 лет, а они сказали, что это слишком много», — отметил Воронов, добавив, что Тутберидзе и ее команда верили в в него, поэтому он достиг высоких результатов.