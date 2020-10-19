Главный тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев раскритиковал форварда Георгия Мелкадзе после того, как команда проиграла «Ростову» в 11-м туре Российской Премьер-лиги.

В прямом эфире телеканала «Матч Премьер» Талалаев отметил, что при счете 0:1 «Ахмату» не хватило забитого мяча.

«Не принято критиковать своих игроков публично, но когда нападающий не забивает ни одного из пяти моментов, то ему надо задать себе вопросы», — сказал Талалаев, добавив, что за 65 дней тяжело научить человека бить пенальти, поэтому в этом эпизоде есть вина тренера, поскольку он неправильно выбрал бьющего игрока.

Напомним, «Ростов» обыграл «Ахмат» со счетом 3:0, на 40-й минуте матча Георгий Мелкадзе не сумел реализовать пенальти (на тот момент счет был 1:0 в пользу «Ростова»).