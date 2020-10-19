Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин получил дисквалификацию на один матч за эпизод в матче против омского «Авангарда».

На официальном сайте Континентальной хоккейной лиги появилось заявление по поводу эпизода матча «Салават Юлаев» — «Авангард», в котором Панин ударил в голову нападающего команды соперника Сергея Шумакова. Сам Панин не получил наказания во время матча за проведенный силовой прием, однако Шумаков покинул площадку лишь при помощи партнеров и не смог вернуться на лед до конца встречи.

В КХЛ приняли решение дисквалифицировать Григория Панина на один матч КХЛ, а также подвергнуть хоккеиста денежному штрафу. Наказание принято согласно пункту 1.3.2. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ.