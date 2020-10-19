Голландский защитник «Ливерпуля» Вирджил Ван Дейк впервые прокомментировал травму, полученную в матче с «Эвертоном», из-за которой он будет вынужден пропустить больше полугода.

Открытое письмо о травме Ван Дейк опубликовал в своем «Твиттере».

«Сегодня днем я встретился со специалистом, чтобы начать процесс планирования моей реабилитации после столкновения», — отметил Ван Дейк, подчеркнув, что сейчас он сконцентрирован на своем восстановлении.

По мнению Ван Дейка, трудности открыли перед ним новые возможности. «С божьей помощью я собираюсь убедить вас, что вернусь лучше, здоровее и сильнее, чем когда-либо прежде», — сказал защитник, поблагодарив всех за слова поддержки.

«Впереди важные несколько недель, после чего день за днем будет идти восстановление. Я вернусь», — заключил игрок.

Напомним, Ван Дейк получил травму крестообразной связки колена, ему предстоит операция.