Глава промоушена UFC Дана Уайт выложил в своем «Инстаграме» промо-ролик к поединку на турнире UFC 254 в Абу-Даби между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжи.

Проведение турнира назначено на 24 октября 2020 года, этот поединок станет главным событием вечера.

«Бум! Если это не разожжет в вас интерес к следующей неделе — ничто не сможет это сделать», — подписал видео президент UFC. Полный ролик можно увидеть в аккаунте Даны Уайта:

Напомним, поединок с Джастином Гэтжи на бойцовском острове Яс станет для Хабиба Нурмагомедова третьей защитой титула чемпиона UFC в легком весе. Россиянин обладает чемпионским поясом уже два с половиной года, он дважды успешно защитил его в боях с ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье.