По официальным данным, в России за последние сутки было зафиксировано 15982 случая заболевания коронавирусом.

На утро 19 октября в России за сутки полностью выздоровело от коронавируса 5328 человек, а 179 скончались.

Наибольшее число новых зафиксированных случаев — в Москве, там поставлено еще 5376 диагнозов, в Санкт-Петербурге известно о 686 новых случаях, в Московской области диагностировано еще 466 случаев.

За все время пандемии в стране было сделано более 54,3 миллиона тестов на коронавирус, общее число выявленных случаев за все время — 1 415 316.

Общее число выздоровевших россиян — 1 075 904 человека, 24 366 человек стали жертвами пандемии.

Число случаев коронавируса по всему миру близится к 40 миллионам, сейчас известно о 39 967 736 заболевших коронавирусом, из которых 27,5 млн уже выздоровели. Жертвами пандемии по всему миру стали 1,113 млн человек.