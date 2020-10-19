Стала известна заявка футбольного клуба «Брюгге» на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/21 против петербургского «Зенита».

Встреча состоится завтра, 20 октября, на «Газпром-Арене», начало назначено на 19:55 по московскому времени.

В Петербурге не полетят трое футболистов «Брюгге»: это Одилон Коссуну, Михаэль Крменчик и вратарь Симон Миньоле. Они сдали положительные тесты на коронавирус незадолго до вылета в Петербург.

В заявку на матч вошли вратари Итан Хорват, Ник Шинтон и Сенне Ламменс, список защитников на игру таков: Эдуард Соболь, Максим Де Кейпер, Федерико Рикка, Игнас ван дер Брепмт, Клинтон Мата, Натан Фуакала и Брандон Мехеле.

В список хавбеков внесли следующие фамилии: Эдер Баланта, Сибе Схрейверс, Ханс Ванакен, Руд Вормер, Матс Ритс, Шарль Де Кетеларе, Томас ван ден Кейбус. Форварды «Брюгге»: Дэвид Окереке, Эммануэл Деннис, Крепин Диатта, Юссуф Баджи, Тибо Баэтен, Ноа Ланг.