Стало известно полное расписание третьего этапа Кубка России по фигурному катанию в Сочи. Соревнования пройдут с 23 по 27 октября, зрителей на турнире не будет в связи с ухудшением ситуации по коронавирусу в регионе.

В соревнованиях женщин примут участие двукратная чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова, чемпионка мира Елизавета Туктамышева, чемпионка Европы Софья Самодурова, победительница финала Кубка России Анастасия Гулякова.

В соревнованиях мужчин можно будет увидеть выступления призера чемпионата мира и Олимпийских игр Михаила Коляду и других воспитанников группы Алексея Мишина — Евгения Семененко и Глеба Лутфуллина, а также чемпиона Европы Дмитрия Алиева и чемпиона мира среди юниоров Андрея Мозалева.

В парном катании не смогут выступить петербуржцы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, у партнера был обнаружен коронавирус.