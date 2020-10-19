Тренер российского бойца Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес высказался о будущих соперниках своего подопечного после боя с Джастином Гэтжи.

В интервью ТАСС Хавьер Мендес отметил, что сейчас Хабиб находится в таком положении, что сам может решать, с кем драться. Свое желание команда Хабиба озвучивает UFC, а дальше уже начинаются переговоры.

«Сейчас мы проведем бой с Гэтжи, а потом хотим выйти против Жоржа Сен-Пьера», — сказал Мендес, добавив, что если UFC все же сможет провести этот бой, то событие станет очень мощным.

«Сейчас мы хотим в скором времени провести бой с Сен-Пьером, другие варианты пока не появлялись», — добавил Мендес.

Напомним, поединок Хабиб — Гэтжи запланирован на 24 октября на турнире UFC 254 в Абу-Даби.