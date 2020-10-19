Стало известно, сколько денег клубы Российской премьер-лиги потратили в летнее трансферное окно сезона-2020/21. Данные о трансферах и тратах собрал портал Transfermarkt.

По данным источника, в сезоне-2020/21 российские клубы произвели закупки в общей сложности на 128,21 миллион евро, а продали игроков на 60,06 миллионов евро.

Эти цифры гораздо меньше тех, что были установлены в летнее трансферное окно сезона-2019/20. Год назад в РПЛ клубы потратили на трансферы 237,70 миллионов евро в общей сложности, сумма продаж составила 71,46 млн. Те показатели стали одними из рекордных для лиги, нынешнее трансферное окно стало вторым по затратности для российских клубов за последние годы.

Абсолютный рекорд по затратам — летнее трансферное окно в сезоне-2013/14, общая сумма затрат всех российских клубов составила 284,63 млн евро.