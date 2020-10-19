В Московской области начиная с 21 октября будет запрещено проводить спортивные мероприятия со зрителями в связи с ужесточением мер по борьбе с распространением коронавируса.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем телеграм-канале заявил, что тренировки и игры будут продолжены, но без участия зрителей.

Футбольному клубу «Химки» придется проводить домашние матчи РПЛ без зрителей, в частности, пострадает игра с петербургским «Зенитом», назначенная на 1 ноября. Ряд коллективов в ФНЛ и ПФЛ также будет играть без болельщиков — в частности, ограничения коснутся матчей «Велеса», играющего в Домодедово.

С проблемами столкнутся клубы КХЛ — подольский «Витязь», омский «Авангард», играющий в Балашихе, и китайский «Куньлунь», выступающий в Мытищах. Запрет распространится на баскетбольный клуб «Химки», а также женский волейбольный коллектив «Заречье-Одинцово».