Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак сообщил, кто точно не сможет сыграть против «Брюгге» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Слова Семака с предматчевой пресс-конференции цитирует портал 78.ru. По словам тренера, в игре против «Брюгге» точно не выйдет Малком, поскольку игрок работает не в общей группе. Дуглас Сантос же был дисквалифицирован после удаления в заключительном матче «Зенита» в сезоне-2019/20 против «Бенфики».

«Остальные готовятся к матчу. Есть ещё небольшие проблемы, но мы работаем над ними», — сказал Семак, добавив, что в команде постоянно мониторят состояние игроков, а решение о стартовом составе будет приниматься уже в день игры.

Напомним, «Зенит» сыграет с «Брюгге» завтра, 20 октября, в Петербурге.