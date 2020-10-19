Российский фигурист Артем Лежеев высказал мнение о конфликте тренерских штабов Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко, а также сравнил их профессиональный уровень.

По мнению фигуриста, разборки на уровне постов в «Инстаграме» от тренеров — это лишнее. «Это работа менеджеров, пиарщиков, а не тренерских штабов. Каждый должен заниматься своим делом», — отметил фигурист, добавив, что тренерам ни к чему выяснять отношения.

«Из того, что я видел в Москве на Кубке, как тренеры они в принципе по технике практически равны», — сказал Лежеев, добавив, что та же Трусова при Плющенко уже сделала четверной риттбергер. «Всех покемончиков собрала. Я имею в виду четверные», — заключил фигурист.

Напомним, на втором этапе в соревнованиях женщин победу одержала ученица Плющенко Александра Трусова, ученица Тутберидзе Камила Валиева стала второй.