Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о прогрессе Андрея Рублева и его победах в 2020 году.

В интервью порталу РИА Новости Тарпищев выделил Рублева как одного из лучших теннисистов года.

«Андрей Рублев – это главный и ярчайший прорыв в теннисе в этом году. Никто так не сыграл», — заявил глава ФТР, пожелав Рублеву удачи на «Мастерсе».

«Если бы его удалось выиграть, например, в Париже, это была бы фантастика», — отметил Тарпищев, подчеркнув, что сейчас Рублеву важно попасть на Итоговый турнир. По словам эксперта, Рублев сейчас в реальном раскладе 7-й, а не 8-й претендент на участие в Итоговом турнире, поскольку Роджер Федерер (четвертая ракетка мира) не будет выступать до конца года.

Напомним, в 2020 году Андрей Рублев выиграл турниры в Дохе, в Гамбурге, в Аделаиде и в Санкт-Петербурге, а также дошел до 1/4 финала турниров «Ролан Гаррос» и US Open.