Нападающий футбольного клуба «Сочи» Антон Заболотный высказался по поводу игры за петербургский «Зенит» в 2017-2019 годах.

По словам Заболотного, которые цитирует портал Sports.ru, он поплыл еще в первом матче за «Зенит», когда «сине-бело-голубые» играли в Глазго против «Селтика». «Была только одна мысль: «Куда я попал? Что это?», — отметил игрок, добавив, что всю жизнь мечтал об этой атмосфере и видел ее во сне, но когда она пришла, он остался в том же сновидении и не смог нормально оценить обстановку.

По словам футболиста, на первое место вышла борьба, оставив за собой тактику и финты. Заболотный добавил, что сейчас он горд временем, которое он провел в «Зените».

«Я точно не оправдал ожидания болельщиков, может, я где-то неправильно поступал, но это было крутое время. Лучшее в моей карьере», — сказал Заболотный.