На сайте Международного союза конькобежцев появилась официальная информация по музыкальному сопровождению новой произвольной программы Алены Косторной в сезоне-2020/21.

На портале ISUResults появилась информация о трех композициях, которые сведены в аранжировке для программы Косторной в сезоне-2020/21, поставленной в академии «Ангелы Плющенко». Фигуристка будет кататься под музыку польского композитора Абеля Корженевски: первой идет композиция Wayward Sisters из фильма «Под покровом ночи», второй — Dance for me, Wallis (фильм «М.Ы. Верим в любовь»), и третьей, заключительной — The Cheek of Night (фильм «Ромео и Джульетта» 2013 года)

Отметим, постановщиком программы в дистанционном режиме стала американский хореограф Ше-Линн Бурн, инициатором ее приглашения к сотрудничеству стал сам Евгений Плющенко.